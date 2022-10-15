Teen Wolf Teenager filmi ne zaman çıkacak?

Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin ve dylan Sprayberry'nin oyuncu kadrosunda yer alıp Russell Mulcahy'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Teen Wolf Teenage filmi ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

TEEN WOLF TEENAGE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Teen Wolf dizisinin devam niteliğindeki filmi Teen Wolf Teenage, 26 Ocak 2023 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.

TEEN WOLF TEENAGE FİLMİ OYUNCULARI

Tyler Posey – Scott McCall

Crystal Reed – Allison Argent

Tyler Hoechlin – Derek Hale

Dylan Sprayberry – Liam Dunbar

Holland Roden – Lydia Martin

Shelley Hennig – Malia Tate

John Posey – Conrad Fenris

Vince Mattis – Eli Hale

Benjamin Wadsworth - Alec

Colton Haynes - Jackson

Ian Bohen – Peter Hale

TEEN WOLF FİLM KONUSU

Korkunç bir kötülük ortaya çıktı, kurtlar bir kez daha uludu, ancak yalnızca Scott McCall gibi bir Kurtadam hem yeni müttefikler toplayabilir hem de en güçlü ve en ölümcül düşmana karşı savaşmak için güvenilir dostları yeniden bir araya getirebilir.