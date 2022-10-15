Teen Wolf Teenager filmi ne zaman çıkacak?
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MTV'nin Teel Wolf dizisinin devam filmi, uzun süre ardından yıllar sonra, 2023'ün başlarında gösterime girecek. Gençlik dizisi Teen Wolf'ün filmi Teen Wolf Teenager ne zaman çıkacak? Teen Wolf Teenager filmi ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…
Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin ve dylan Sprayberry'nin oyuncu kadrosunda yer alıp Russell Mulcahy'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Teen Wolf Teenage filmi ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
Teen Wolf dizisinin devam niteliğindeki filmi Teen Wolf Teenage, 26 Ocak 2023 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.
- Tyler Posey – Scott McCall
- Crystal Reed – Allison Argent
- Tyler Hoechlin – Derek Hale
- Dylan Sprayberry – Liam Dunbar
- Holland Roden – Lydia Martin
- Shelley Hennig – Malia Tate
- John Posey – Conrad Fenris
- Vince Mattis – Eli Hale
- Benjamin Wadsworth - Alec
- Colton Haynes - Jackson
- Ian Bohen – Peter Hale
Korkunç bir kötülük ortaya çıktı, kurtlar bir kez daha uludu, ancak yalnızca Scott McCall gibi bir Kurtadam hem yeni müttefikler toplayabilir hem de en güçlü ve en ölümcül düşmana karşı savaşmak için güvenilir dostları yeniden bir araya getirebilir.