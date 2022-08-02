TED Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. TED Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce TED Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, TED Üniversitesi taban puanları....

TED ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

TED Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

TED Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

TED ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Mühendislik Programları (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Mühendislik Programları (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

TED ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

TED Üniversitesi tarafından üniversite hakkında yayınlanan bilgiler şu şekildedir:

TED Üniversitesi 7.07.2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 5913) ile Ankara'da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulmuştur. Türk Eğitim Derneği'nin eğitim alanındaki 93 yıllık deneyimini yükseköğretime taşımasıyla 2009 yılında, Ankara'da kurulmuş, genç, dinamik ve çağdaş bir şehir üniversitesidir.

"Önce insan" ilkesi ile küreselleşmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıran "erkin eğitim (liberal eğitim)" felsefesini benimsemiştir. Eğitim dili tüm bölümlerde İngilizcedir. Eğitim, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik Fakülteleri, İngilizce Dil Okulu ve Lisansüstü Programlar Enstitüsü ile bugün kampüsünde 4400 öğrenciyi ağırlayan ve eğitimde kaliteyi amaçlayan TED Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından birisidir.