TED Üniversitesi Burs İmkanları

TED Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. TED Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte TED Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

TED ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

TED Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

5 fakültede 23 lisans programı ile eğitim veren TED Üniversitesi'nde, öğrencilerin %92'sine çeşitli burs olanakları sunulur. Bu burslar, TEDÜ'ye giriş sırasında sağlanan ve öğrenim sırasında sağlanan burslardır.

Üniversiteye Giriş Sırasında Sağlanan Burslar ÖSYS Giriş Bursu

ÖSYS burslu kontenjanı ile Üniversiteye yerleştirilen öğrencilere verilir.

a) Tam burs, Üniversiteye tam burs kontenjanı ile yerleşen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.

b) %50 burs, Üniversiteye %50 burs kontenjanı ile yerleşen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden öğrenim ücretinin %50'si alınmaz.

c) %25 burs, Üniversiteye %25 burs kontenjanı ile yerleşen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden öğrenim ücretinin %25'i alınmaz.

ÖSYS Giriş Bursu için öğrenciler başvuru yapmaz. Bu burs, öğrencinin Üniversiteye yerleştirilmesinde esas olan sınav sonuçlarına göre verilir.

ÖSYM Bursu Özel Durumlar;

a) Lisans programında kayıtlı öğrenciler: Daha önce herhangi bir Üniversitenin lisans programından mezun olan öğrencilerin yeni kazanılan hakları geçerlidir.

b) Yeniden yerleşen TEDÜ Öğrencisi: TEDÜ'de burslu/ücretli statüde kayıtlı olup, ÖSYS ile yeniden farklı bir programa yerleştirilen öğrencilerin yeni kazanılan hakları geçerlidir.

c) Tam burslu için ücretsiz yurt: Tam Burslu programlara Ankara il merkezi dışından yerleştirilen öğrencilerden; yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde ilk 3.000, diğer puan türlerinde ilk 30.000 içine giren öğrencilerin tümü dört kişilik odalarda sabah ve akşam yemeği dahil olmak üzere ücretsiz yurt hakkına sahiptir. Tam burs ile kayıt yaptıran öğrenciler yurt imkanından yararlanmak istemezlerse, kendilerine bir ödeme yapılmaz; daha sonra talep edenlere imkanlar çerçevesinde yurt sağlanır.

TED Üniversitesi bursları hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

TED ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

TED Üniversitesi tarafından üniversite hakkında yayınlanan bilgiler şu şekildedir:

TED Üniversitesi 7.07.2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 5913) ile Ankara'da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulmuştur. Türk Eğitim Derneği'nin eğitim alanındaki 93 yıllık deneyimini yükseköğretime taşımasıyla 2009 yılında, Ankara'da kurulmuş, genç, dinamik ve çağdaş bir şehir üniversitesidir.

"Önce insan" ilkesi ile küreselleşmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıran "erkin eğitim (liberal eğitim)" felsefesini benimsemiştir. Eğitim dili tüm bölümlerde İngilizcedir. Eğitim, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik Fakülteleri, İngilizce Dil Okulu ve Lisansüstü Programlar Enstitüsü ile bugün kampüsünde 4400 öğrenciyi ağırlayan ve eğitimde kaliteyi amaçlayan TED Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından birisidir.