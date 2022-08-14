Tecili olan asker adayları, tecilini iptal ettirmek istediklerinde hangi işlemleri yapacağını araştırıyor. Askerlik tecilinin nasıl bozulacağı kişilerce araştırılan önemli bilgilerden biridir. Peki, Tecil nasıl bozulur? Tecil bozdurma işlemleri!

Tecil nasıl bozulur? Askerlik tecilinin nasıl bozulacağı kişilerce araştırılan önemli bilgilerden biridir. Tecili olan asker adayları, tecilini iptal ettirmek istediklerinde hangi işlemleri yapacağını araştırıyor. Tecil bozdurma işleminde uzun dönem ve kısa dönem tercihleri adaylara bırakılmaktadır. Peki, Tecil nasıl bozulur? Tecil bozdurma işlemleri haberimizde...

TECİL NASIL BOZULUR?

Askere gidecek olan kişiler belirli nedenlerden dolayı askerliğini erteletebiliyor. Özellikle öğrencilik hayatında devam eden erkek adaylar, askerliklerinin süresini uzatabiliyor. Bazı kişilerde tecilli olan askerliğini bozdurmak istiyor. Tecil durumunun nasıl bozulacağı adayların araştırdığı önemli konular arasında yer alıyor.

Tecil bozdurmak için askerlik şubesine gitmeye gerek bulunmuyor. Bireyler e-devlet şifreleriyle askerlik sistemine giriş yapabilir ve kolayca tecil bozdurma işlemlerini gerçekleştirebilir. ASAL yoklama araması yaptırılarak, tecil bozdurma işlemlerini tek tıkla kolayca yapabilir.

TECİL BOZDURMA İŞLEMLERİ

Askerlik tecilinin nasıl bozdurulacağı kişilerce merak edilebiliyor. Askerlik tecili bozdurma, tecilli olan kişilerin bir an önce askere gitmek istediğini belirten bir durumdur. Askere gitmek isteyen mevcut olan tecilini bozdurmak isteyebilir. E-devlet sistemine şifreyle giriş yaparak, askerlik tecil işlemleri yapılabiliyor. Bireyler tecilini bozdurarak, gerekli muayene işlemleri sonrası askere gidebiliyor.

TECİL BOZDURDUKTAN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDERİM 2022?

Tecili bozdurma tarihleri, celp dönemlerine askere gidilecek tarihleri belirler. Asker alımları yılda 4 kez yapılır. Celp dönemleri ve başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

Şubat celp dönemi – Son başvuru tarihi: 30 Kasım

Mayıs celp dönemi – Son başvuru tarihi: 28 Şubat

Ağustos celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Mayıs

Kasım celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Ağustos

Buna göre, hangi celp döneminde askere gidilmek isteniyorsa, o celp dönemi için belirlenen son başvuru tarihine kadar işlemlerin tamamlanmış olması gerekir. Son başvuru tarihlerinin ardından başvuru yapılması halinde askere, bir sonraki celp döneminde gidilir.