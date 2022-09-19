Dilimizde yüzbinlerce kelime var ve her biri günlük hayatımızda sıklıkla kullanıyoruz. Duyduğumuz yeni kelimeleri ise merak ediyoruz. Bilmediğimiz, ilk defa duyduğumuz kelimelerin anlamlarını araştırarak öğrenmek isteriz. Merak edilen kelimelerden birisi ise "Tebliğ" kelimesidir. Tebliğ ne demek? Tebliğ kelimesinin anlamı nedir? Tebliğ kelimesini eş anlamlısı nedir?

Gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız ve duyduğumuz bir kelime olan "Tebliğ" kelimesi anlam açısında merakla araştırılan kelimelerden birisi olmakta. İlk defa duyan kişilerin anlamını tam olarak tahmin edemediği "Tebliğ" kelimesi sıklıkla arama motorlarında aratılıyor. Biz de sizler için gündelik hayatta çok kez duyduğumuz "Tebliğ" kelimesinin anlamını TDK sözlüğünden araştırdık ve haberimizin devamına ekledik. Tebliğ ne demek? Tebliğ kelimesinin anlamı nedir? Tebliğ kelimesini eş anlamlısı nedir?

TEBLİĞ NE DEMEK?

Tebliğ, kelime manasıyla "bildirme, duyurma, haber verme" manasına gelir. Terim dinî, felsefî ve spiritüalist literatürlerde az çok farklı anlamlarda kullanılmıştır.

DİNDE TEBLİĞ

"Be-leğa" fiilinden gelen bu terim, Peygamberler'in vazifeleriyle ilgili olarak, aldıklarını aktarma, bildirme, haber verme anlamında kullanılır. Çoğulu tebligattır, "bildirilenler" anlamında kullanılır. Peygamberler'in vazifesi yalnızca bildirmektir; kabul konusunda zorlamazlar; yani bildirdiklerini insanların kabul edip etmemeleri ve sonuçlar Allah'a bırakılır.

SPİRİTÜALİZMDE TEBLİĞ

Deneysel ruhçulukta tebliğ terimi yalnızca, "aşkın (müteal) irtibat"la alınmış çok değerli bilgiler içeren mesajları ifade etmek üzere kullanılır. Ruhçulara göre, tekâmül düzeyi çok yüksek varlıklardan," ruhsal plan"lardan alınmamış, teşevvüşteki bedensiz varlıklardan alınmış bilgilere, felsefî-fikrî bir havaya bürünmüş olsalar da veya içinde gelecek hakkında sonradan doğrulanan kehanetler bulunsa da tebliğ denilemez.