Microsoft Teams çöktü mü? Online eğitim, iş toplantıları gibi pek çok kalabalık etkinliklerde kullanılan Teams'e neden girilmiyor? Yaşanan erişim sorununun Türkiye merkezli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Teams çöktü mü? Teams neden açılmıyor? 25 Ocak Teams sorun mu var?

Hotmail sorun mu var? Microsoft çöktü mü? Outlook neden girilmiyor?

Microsoft'un Teams uygulamasının çöküp çökmediği araştırılıyor. Yaşanan erişim sorunu nedeniyle Teams kullanıcıları uygulamaya giriş yaparken yaşadığı problemin ardından arama motorlarında Teams çöktü mü? Teams neden açılmıyor? 25 Ocak Teams sorun mu var? sorularını araştırdı.

TEAMS ÇÖKTÜ MÜ?

Online eğitim başta olmak üzere, evden çalışma ve uzaktan toplantı ve görüşmeler için yoğun olarak kullanılan Microsoft'un Teams uygulaması çöktü. Yaşanan erişim sorununun Türkiye merkezli olup olmadığı araştırılıyor.

İnternet servislerinde yaşanan erişimi sorunlarını anlık olarak izleyen Down Detector'un canlı haritalarına da durum bu şekilde yansıdı.