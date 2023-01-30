Seçim vaktinin yaklaşmasına az zaman kala vatandaşlar TDP hangi parti? TDP hangi partinin kısaltması? TDP açılımı ne? sorularını araştırıyor. TDP'nin kısaltmasının ne olduğu araştırılıyor. İşte detaylar...

Türkiye'de seçime az zaman kalmasıyla beraber gündeme partiler geldi. Vatandaşlar partiler hakkındaki detayları araştırıyor. Merak edilenler arasında ise TDP hangi parti? TDP hangi partinin kısaltması? TDP açılımı ne? soruları yer aldı. İşte detaylar...

TDP HANGİ PARTİ?

Türkiye Değişim Partisi ya da TDP, 17 Aralık 2020 tarihinde Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "TDP" şeklindedir. Simgesi Trakya ve Anadolu'yu simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşmaktadır. Genel başkanı Mustafa Sarıgül'dür. Türkiye Değişim Hareketi (TDH) lideri Mustafa Sarıgül, düzenlediği basın toplantısıyla hareketinin 26 Haziran 2010'da partileşeceğini duyurdu; fakat 22 Haziran 2010'da Mustafa Sarıgül tarafından yapılan açıklamada CHP'deki değişime şans vermek adına partiyi kurmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. İstanbul seçimlerinde CHP'den aday olmuş ancak kazanamamıştır. CHP'den istifa eden Sarıgül DSP'ye katılmış 2019 yerel seçimlerinde Şişli belediye başkanlığını kazanamayınca kurduğu hareketi partileştirmiştir.

Bir süredir partileşmeyi gündeminde bulunduran hareket, 17 Aralık 2020 tarihinde Mustafa Sarıgül'ün liderliğinde parti olarak yeniden kuruldu.