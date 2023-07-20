TDK yeni değişen kelimeler neler? TDK değişen kelimeler hangisi 2023? TDK yazımı değişen kelimeler!
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Türk Dil Kurumu yeni değişen kelimeleri yayınlarken, bazı kelimelerin yazımını değiştirdi. TDK yeni değişen kelimeler neler? TDK değişen kelimeler hangisi 2023? TDK yazımı değişen kelimeler merak ediliyor. TDK yeni değişen kelimeler neler? TDK değişen kelimeler hangisi 2023? TDK yazımı değişen kelimeler gündeme geliyor. Peki, TDK yeni değişen kelimeler neler? TDK değişen kelimeler hangisi 2023? TDK yazımı değişen kelimeler!
TDK yeni değişen kelimeler neler ve TDK değişen kelimeler hangisi 2023 olduğu araştırılıyor. TDK yazımı değişen kelimeler gündeme geliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük'ün bazı kelimelerin yazım şekli değiştirildi. TDK yeni değişen kelimeler neler? TDK değişen kelimeler hangisi 2023? TDK yazımı değişen kelimeler! Detaylar haberimizdedir…
Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük'ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahiptir.
TDK değişen kelimeler merak ediliyor. Sözlükte, 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta ve sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor. 12. baskıyla birlikte pek çok sözcüğün yazımı güncellendi. Yazımı değişen sözcüklerden bazıları haberimizde yer alıyor.
- Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)
- Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)
- Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)
- Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)
- Unvan (eski) / Ünvan (güncel)
- Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)
- Yakan top (eski) / yakantop (güncel)
- Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (güncel)
- Kayyum (eski) / kayyım (güncel)
- Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)
- Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)
- Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)
- Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)
- Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)
- Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)
- Boy bos (eski) / boy pos (güncel)
- Pilili (eski) / Pileli (güncel)
- Yürük (eski) / Yörük (güncel)
?? Türk Dil Kurumu 91 Yaşında— Türk Dil Kurumu (@TDK_govtr) July 13, 2023
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