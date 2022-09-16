(TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?) Kim Milyoner Olmak İster 16 Eylül 200 bin TL soru ve cevabı nedir?

16 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?) Kim Milyoner Olmak İster 16 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!