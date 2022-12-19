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TDK'ya göre "Önlisans" nasıl yazılır? Ayrı mı? Bitişik mi? Doğrusu 'Ön lisans' mı, 'Önlisans' mı?

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TDK'ya göre 'Önlisans' nasıl yazılır? Ayrı mı? Bitişik mi? Doğrusu 'Ön lisans' mı, 'Önlisans' mı?

Dilimizde bazı kelimelerin yazılışı karıştırılabiliyor. Bunlardan birisi de ön lisans - önlisans ikilisidir. Peki "Önlisans" nasıl yazılır? Önlisans ayrı mı yazılıyor yoksa birleşik mi yazılır? TDK'ya göre ön lisans doğru yazılışı nedir?

Ön lisans 'Yükseköğretimde iki yıllık lisans programı.' anlamına gelmektedir. Peki ön lisans kelimesi ayrı mı yazılır birleşik mi?

TDK'YA GÖRE "ÖNLİSANS" NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre "Yükseköğretimde iki yıllık lisans programı." anlamına gelen kelimenin doğrusu "ön lisans" kelimesidir. Yani ön lisans ayrı yazılır, bitişik yazılmaz.

TDK'ya göre 'Önlisans' nasıl yazılır? Ayrı mı? Bitişik mi? Doğrusu 'Ön lisans' mı, 'Önlisans' mı?

Doğru yazılışı : Ön lisans

Hatalı yazılışı : Önlisans

Kısacası TDK'nın resmi web sitesinde "önlisans" bu şekilde bitişik değil, 'ön lisans' bu şekilde ayrı yazılmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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