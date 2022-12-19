TDK'ya göre "Önlisans" nasıl yazılır? Ayrı mı? Bitişik mi? Doğrusu 'Ön lisans' mı, 'Önlisans' mı?

Dilimizde bazı kelimelerin yazılışı karıştırılabiliyor. Bunlardan birisi de ön lisans - önlisans ikilisidir. Peki "Önlisans" nasıl yazılır? Önlisans ayrı mı yazılıyor yoksa birleşik mi yazılır? TDK'ya göre ön lisans doğru yazılışı nedir?