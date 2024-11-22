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TDK sözlükte ehlemek fiili mi var mı?

TDK sözlükte ehlemek fiili mi var mı?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir fiil değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir fiil değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir fiil değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ TDK SÖZLÜKLERİNDE TANIMI OLAN BİR FİİL DEĞİLDİR?

A: Ahlamak

B: Ehlemek

C: Hohlamak

D: Ihlamak

Cevap: B

TDK sözlükte ehlemek fiili mi var mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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