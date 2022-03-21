(TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde...) Kim Milyoner Olmak İster 21 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim yoktur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 MART PAZARTESİ 100 BİN LİRALIK SORUSU

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim yoktur?

A-) Armut

B-) Kayısı

C-) Kiraz

D-) Erik

Doğru Cevap : KAYISI

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