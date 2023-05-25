TCMB politika faizi vatandaşlar tarafından TCMB faiz kararı ile eş zamanlı olarak gün içerisinde sıklıkla araştırılıyordu. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı ilişkin gerçekleştirilecek olan açıklama ile TCMB politika faizi kaç oldu? Sorusu gündeme geldi. Peki, TCMB politika faizi kaç oldu? Merkez bankası açıklaması son durum ne? TCMB politika faizi açıklandı mı?

Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı. Bu ay alınan kararın açıklanması ile birlikte TCMB politika faizi kaç oldu? Sorusu araştırılmaya başlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı mayıs ayında da politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyordu. Peki, TCMB politika faizi kaç oldu? Merkez bankası açıklaması son durum ne? TCMB politika faizi açıklandı mı?

TCMB POLİTİKA FAİZİ KAÇ OLDU?

Merkez Bankası, mayıs ayı politika faiz oranını yüzde 8,5'te düzeyinde sabit tuttu. Kararın öncesinde de ekonomistlerin tamamı, mayıs ayında politika faizinin değişmeyeceği beklentisinde birleşmişti.

MART VE NİSANDA DA FAİZE DOKUNULMAMIŞTI

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

KARAR METNİ

PPK tarafından yayımlanan karar metninde yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan verilerin tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü, birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu belirtildi.

EKONOMİSTLER YANILMADI

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını beklentisinde birleşmişti.