TCMB Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Türkiye faiz kararı ne zaman?
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Bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu birçok vatandaşın merak konusu oldu. Bugün yapılacak olan açıklamaya dair Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Sorusu merak ediliyor. Peki, TCMB Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Türkiye faiz kararı ne zaman?
Tcmb Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu, bugün toplanılması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Peki, TCMB Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Türkiye faiz kararı ne zaman?
TCMB MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te de yılın 9'uncu faiz kararının açıklanması bekleniyor.
GEÇEN AYIN FAİZ ORANI NE KADARDI?
Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, bankanın politika faizini yüzde 13 düzeyinde bırakması bekleniyor.