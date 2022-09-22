TCMB Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Türkiye faiz kararı ne zaman?

Bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu birçok vatandaşın merak konusu oldu. Bugün yapılacak olan açıklamaya dair Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Sorusu merak ediliyor. Peki, TCMB Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanıyor? Türkiye faiz kararı ne zaman?