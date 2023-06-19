TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faizi indirirse veya yükseltirse ne olur? sorularına yanıt aranıyor. Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iş olarak vatandaşın kanayan yarası ekonomi ile ilgili ciddi adımlar atılıyor. TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faizi indirirse veya yükseltirse ne olur? gündeme geliyor. Peki, TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faizi indirirse ne olur?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faizi indirirse veya yükseltirse ne olur? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik" açıklaması sonrasında piyasaların gözü perşembe günkü faiz kararına çevrildi. TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faizi indirirse veya yükseltirse ne olur? Detaylar haberimizdedir…

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik" açıklaması sonrasında piyasaların gözü perşembe günkü faiz kararına çevrildi. Ankara kulislerine düşen iddiaya göre, 22 Haziran'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısından ciddi oranda faiz artışı kararı çıkacak. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Reuters'ın anketine göre ekonomistler, Merkez'in faizi yüzde 20'lere çıkarmasını bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZİ İNDİRİRSE VEYA YÜKSELTİRSE NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik" açıklaması sonrasında ise gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Reuters anketine katılan 15 ekonomistin 22 Haziran günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için medyan tahmini yüzde 20 ile 2019 ortasından bu yana en yüksek seviyeyi görürken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler de bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor. Öte yandan Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre de Merkez Bankası perşembe günü ciddi oranda bir faiz artırımına gidecek. Bu hamleyle ulusal ve uluslararası piyasalara "Reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor" mesajının verilmek istendiği ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.