Merkez Bankası bugün düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyuracak. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediliyordu. TCMB, faiz kararını az önce açıkladı! Peki ama TCMB faiz yüzde kaç arttı, düştü mü, yükseldi mi? Merkez Bankası faiz oranı Eylül 2023! İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.Banka son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırıp yüzde 25'e çıkarttı. TCMB ise az önce kararını verdi ve faiz oranını güncelledi. Peki ama TCMB faiz yüzde kaç arttı, düştü mü, yükseldi mi? Merkez Bankası faiz oranı Eylül 2023! İşte detaylar…

TCMB FAİZ YÜZDE KAÇ ARTTI, DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste dördüncü kez faiz yükseltti. Ağustos ayında faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkaran Merkez, eylülde faizi 500 baz puan artırdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.

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