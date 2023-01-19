Merkez Bankası faiz kararı ne olur, tahminler! Merkez Bankası faiz düşürür mü, faiz indirimi yapar mı? MB faiz yükseltir mi?

Tcmb faiz kararı saat kaçta? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Peki TCMB faiz kararı saat kaçta? Faiz kararı saat kaçta belli olur, kaçta açıklanır? MB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte faiz kararı açıklanma saati!

TCMB FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

TCMB faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

FAİZ SABİT Mİ KALACAK?

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ NE DİYOR?

2023 yılının ilk piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.şah