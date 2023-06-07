TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB politika faizi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 Haziran ayı TCMB toplantısı tarihi!

Son günlerde yükselişe geçen dolar 23 lirayı, gram altında 1.456 lirayı aşarak rekor kırdı. Bu nedenle vatandaşlar gözünü TCMB faiz kararına ve 2023 Haziran ayı TCMB toplantısına çevirdi. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB politika faizi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte 2023 Haziran ayı TCMB toplantısı tarihi!

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi. Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 10.40 itibarıyla 22.96 seviyelerine ulaşarak rekor kırdı. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,68; gram altın ise 1.445 TL seviyelerinde seyrediyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB politika faizi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte 2023 Haziran ayı TCMB toplantısı tarihi! Işte detaylar...

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantı ile netlik kazanacak. Karar aynı gün saat 14:00'te duyurulacak. Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

TCMB POLİTİKA FAİZİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ile birlikte TCMB politika faizi açıklanacak.