Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Merkez Bankası faiz kararı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, TCMB Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanır?

Tcmb Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanır? aratılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında TCMB Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanır? sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantı ile netlik kazanacak. Karar aynı gün saat 14:00'te duyurulacak. Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

TCMB POLİTİKA FAİZİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ile birlikte TCMB politika faizi açıklanacak.