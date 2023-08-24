TCMB FAİZ BEKLENTİSİ | Merkez Bankası faiz beklentisi nedir? 2023 Ağustos faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz beklentisi merak ediliyor. 2023 Ağustos ayına dair faiz beklentisi hakkında bilgiler araştırılıyor. Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve beklentileri ekonomiye yön veren önemli faktörler arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz beklentisi nedir? 2023 Ağustos faiz beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı faiz kararı bugün açıklanıyor. Politika faizinde bir süredir artışa giden Merkez Bankası'nın bugün vereceği karar heyecanla bekleniyor. Ağustos ayı faiz beklentisi ne yönde olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Merkez Bankası faiz beklentisi araştırılmaktadır. TCMB faiz kararı merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz beklentisi nedir? 2023 Ağustos faiz beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor. Bloomberg HT'nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi, ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu.

AĞUSTOS FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi ise 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında; yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.