Geçtiğimiz günlerde sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara neden olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Bunun ardından vatandaşlar, 216. ve 217. madde nelerdir merak ediyor. Peki, TCK 217a maddesi nedir? 216 ve 217. maddeler hangileri? TCK Madde 216 ve Madde 217a nedir? İşte detaylar...

Sosyal medya düzenlemesinin tartışmalara neden 29. maddesi Meclis'ten geçti. Buna göre, TCK'ya halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu eklenecek. Madde, 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası ön görüyor. Peki, TCK 217a maddesi nedir? 216 ve 217. maddeler hangileri? TCK Madde 216 ve Madde 217a nedir?

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN 29. MADDE NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesine ek yapan söz konusu 29. madde şöyle:

"MADDE 217/A

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."

TCK 217A MADDESİ NEDİR?

MADDE 217/A

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.

TCK 216. MADDESİ NEDİR?

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.