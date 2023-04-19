TCG Anadolu ziyareti ücretli mi, ücretsiz mi? TCG Anadolu nerede ziyaret edilir, nasıl gidilir?

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle artık Türk donanmasının hizmetinde. Son günlerin gündeminde yer alan TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyenler ise TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu nerede ziyaret edilir? TCG Anadolu hangi limanda? sorularını araştırdı.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi. Vatandaşlar TCG Anadolu'yu ziyaret edebilecek. Arama motorlarında ise TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu nerede ziyaret edilir? TCG Anadolu hangi limanda? soruları aratılıyor.

TCG ANADOLU ZİYARETİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

TCG Anadolu ziyaretinin ücretsiz olduğu tahmin ediliyor. Resmi bir açıklama yapılmadı.

TCG ANADOLU NEREDE ZİYARET EDİLİR?

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi. Bugün saat 13.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek gemiyi isteyen vatandaşlar 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da 10.00-18.00 saatleri arasında da görebilecekler.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. Sarayburnu Limanı'nda demirleyecek olan gemi aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında ziyaret edilebilecek.

İşte TCG Anadolu gemisinin ziyaret edilebileceği günler:

17 Nisan saat 13.00-18.00

18 Nisan saat 10.00-18.00

19 Nisan saat 10.00-18.00

21 Nisan saat 10.00-18.00

22 Nisan saat 10.00-18.00

23 Nisan saat 10.00-18.00

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı. Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı.

Gemi, gerektiğinde doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek. TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor. Sözleşme tarihi 1 Haziran 2015 olan TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi'nde sac kesim başlangıcı 30 Nisan 2016'da yapılmıştı. İlk blok kızağın 5 Şubat 2018'de yapıldığı projenin denize inişi 4 Mayıs 2019'da, geçici kabulü 14 Aralık 2022'de, geçici teslimi ise 21 Ocak 2023'te gerçekleştirilmişti.