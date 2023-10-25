TCG Anadolu ziyaret saatleri 27-28 Ekim! Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında TCG Anadolu gemisi bir kez daha ziyarete açılıyor. Gemi iki gün boyunca ziyaret edilebilecek. Halka açık etkinlik ücretsiz olacak. Peki, 27-28 Ekim TCG Anadolu ziyaret saatleri nasıl? TCG Anadolu nerede, ziyarete açık mı? İşte detaylar!

TCG ANADOLU ziyaret saatleri 27-28 Ekim! 100. yıla özel TCG Anadolu nerede, ziyarete açık mı?

TCG Anadolu ziyaret saatleri 27-28 Ekim günü için araştırılıyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla birçok etkinlik düzenlenecek. Yerli ve milli gurur TCG Anadolu gemisi yeniden ziyarete açılacak.

TCG ANADOLU ZİYARET SAATLERİ 27-28 EKİM

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin 27 ve 28 Ekim tarihlerinde ziyarete açılacağını duyurdu.

İstanbul Sarayburnu'na demirleyecek gemi Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında bir kez daha halkın ziyaretine açılıyor.

Yerli ve milli üretim gemi, 27 ve 28 Ekim'de 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

VATANDAŞLAR AKIN ETMİŞTİ

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Ramazan Bayramı'nda ziyarete açılmış ve büyük ilgi görmüştü.

Sarayburnu Limanı'na gelen vatandaşlar, Eminönü ve Ahırkapı arasındaki yolun kaldırım kısmında uzun kuyruklar oluşturmuştu. Bayramın ilk gününde gemideki turlara 16 bin 127 kişi katılmıştı.

TCG ANADOLU ÖZELLİKLERİ

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

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