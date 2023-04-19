TCG Anadolu'yu 3'ünde 38 bin 234 kişi ziyaret etti Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu üçüncü gününde 15 bin 263 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu'yu 3'ünde 38 bin 234 kişi ziyaret etti

İSTANBUL - Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu üçüncü gününde 15 bin 263 kişi ziyaret etti. Üç günde toplam 38 bin 234 vatandaş ziyaret etmiş oldu.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'na demirleyerek, pazartesi günü vatandaş ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam ediyor. Gemiyi ilk günde 8 bin 720 kişi, ikinci günde, 14 bin 251 vatandaş ziyaret etmişti. Bugün üçüncü gününde ise, 15 bin 263 ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. 3 günde toplam 38 bin 234 kişi tarafından ziyaret edildi.