Türkiye ve dünyanın konuştuğu TCG Anadolu gemisi hakkında merak edilen konular arasında TCG Anadolu uçak gemisi mi? TCG Anadolu ne gemisi, sınıfı ne? yer alıyor. Peki, TCG Anadolu uçak gemisi mi?

TCG Anadolu uçak gemisi mi? Türkiye ve dünyanın konuştuğu TCG Anadolu gemisi hakkında merak edilen konular arasında TCG Anadolu uçak gemisi mi? TCG Anadolu ne gemisi, sınıfı ne? yer alıyor. Peki, TCG Anadolu uçak gemisi mi? Detaylar...

TCG ANADOLU UÇAK GEMİSİ Mİ?

TCG Anadolu (L-400), Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan LHD sınıfı (havuzlu helikopter gemisi) savaş gemisidir. TCG Anadolu, Türk Donanma tarihinin ilk LHD gemisidir. Adını Anadolu yarımadasından almıştır. İstanbul merkezli Sedef Tersanesinde inşa edilen TCG Anadolu 10 Nisan 2023'te Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı.

TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri için bir komuta merkezi ve amiral gemisi görevi görürken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun süreli muharebe, uzun mesafeli askerî muharebe veya insani yardım operasyonları gibi çeşitli ihtiyaç ve gereksinimleri karşılayabilmektedir.