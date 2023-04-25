Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar TCG Anadolu gemisi hakkında, TCG Anadolu SİHA gemisi özellikleri nelerdir? SİHA gemisi nedir, ismi ne? TCG Anadolu açılımı nedir, ne zaman çıktı? merak etti. Peki, TCG Anadolu gemisi teknik özellikleri nelerdir? TCG Anadolu tasarım özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

TCG Anadolu'yu bir haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ( Siha ) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, halk ziyaretine açıldı. Vatandaşlar gemiye yoğun ilgi gösterdi. Teknoloji ile donatılan gemi kedine hayran bıraktı. Peki, TCG Anadolu SİHA gemisi özellikleri nelerdir? SİHA gemisi nedir, ismi ne, teknik özellikleri neler? TCG Anadolu açılımı nedir, ne zaman çıktı? Ayrıntılar sizlerle...

TCG ANADOLU NEDİR?

TCG Anadolu (L-400), Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan LHD sınıfı (havuzlu helikopter gemisi) savaş gemisi. TCG Anadolu, Türk Donanma tarihinin ilk LHD gemisidir. Adını Anadolu yarımadasından almıştır. İstanbul merkezli Sedef Tersanesinde inşa edilen TCG Anadolu 10 Nisan 2023'te Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı.

Gemi, Türk Deniz Kuvvetleri için bir komuta merkezi ve amiral gemisi görevi görürken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun süreli muharebe, uzun mesafeli askerî muharebe veya insani yardım operasyonları gibi çeşitli ihtiyaç ve gereksinimleri karşılayabilmekte.

TCG ANADOLU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gemi boyu ve genişliği: 231 m

Genişlik: 32 m

Azami yükseklik: 58 m

Su çekimi: 6,9 m

Maksimum sürat: 21 knot (39 km/sa)

Hareket siası: 9.000 deniz mili (16.700 km)

Ağır yük garajı: 1.410 m²

Hafif yük garajı: 1.880 m²

Gemi havuzu: 1.165 m²

Hangar: 900 m²

Uçuş güvertesi: 5.440 m²

Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet dikey iniş yapabilen savaş uçağı

Helikopter kapasitesi: 29 adet (10 adet uçuş güvertesinde, 19 adet hangarda)

İnsansız hava aracı kapasitesi: 41 adet SİHA (11 adet uçuş güvertesinde, 30 adet hangarda)

TCG ANADOLU TASARIM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

TCG Anadolu'nun uzunluğu 231 metre, genişliği 32 metre ve pistinin deniz seviyesinden yüksekliği 58 metredir. TCG Anadolu'nun tam yüklü deplasmanı 27.436 tondur, tam yükle en az 20,5 knot azami sürat, 16 knot ekonomik süratle seyir edebilir. Ayrıca ekonomik süratle 9.000 deniz mili yol katedebilir.

Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürmesi düşünülmektedir.

Havacılık imkanları

TCG Anadolu uçuş güvertesi üzerinde 6 adet iniş alanı ve 12 derecelik bir uçuş rampasına sahiptir. Uçuş güvertesi üzerinde 10 helikopter veya 11 silahlı insansız hava aracı konuşlandırılabilir. Ayrıca uçuş güvertesinin altındaki hangar katında 19 helikopter veya 30 SİHA konuşlandırılabilir. Uçuş güvertesi ile hangar arasında iki adet; biri pupada, biri geminin sancak tarafının köprü önünde asansör bulunmaktadır.

12 derecelik uçuş rampası, gemi üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştırmakta ve helikopterler dışında uçakların da kullanımında kolaylık sağlamakta. Bu sayede gemi üzerinden Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma gibi uçaklar kalkış yapabilecek. TCG Anadolu gemisinde görev alması için ilerleyen zamanlarda kısa kalkış, dikey iniş yapabilen Lockheed Martin F-35B modeli veya alternatif bir uçağın sipariş edilmesi de kamuoyundaki bazı uzmanlar tarafından beklenmektedir.

Türk Deniz Kuvvetleri, saf savaş durumunda gemiyi uçak gemisi olarak kullanabilir. 25 adet AV-8B&F-35B + 6 uçuş güvertesi park yeri olarak taşıyabilme kapasitesine sahiptir. İlerleyen zamanlarda TB3 ve Kızılelma'nın TCG Anadolu'da görev alabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

Amfibik kapasite

Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadı ile kullanılacak olan gemi, 1.223 kişiyi taşıyabilecek kapasitededir. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkarma yapabilecektir. 700 kişilik amfibi gücü dışında sekiz deniz çıkarma aracını bulundurabilecek Anadolu gemisi içinde iki ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli tam teşekküllü askerî hastaneye sahiptir. Gemi barış zamanında bir hastane gemisi veya erzak (yardım) taşımada kullanılabilir.

Silahlanma

TCG Anadolu üzerinde öz hava savunması amacıyla kullanılmak üzere biri geminin pruva tarafında diğeri köprü üzerinde olmak üzere sancak tarafta iki tane 20 mm, 6 namlulu Phalanx bulunmakta. Ayrıca gemi üzerinde ikisi pupa, ikisi pruva tarafının sancak ve iskelesinde, biri de geminin pruvasındaki uçuş rampasının altında olmak üzere beş adet 25 mm ASELSAN STOP yer almakta.

TCG Anadolu'da diğer LHD ve uçak gemilerinde olduğu gibi herhangi bir hava savunma füzesi veya uzun menzilli füze yer almamakta, bu tür ihtiyaçlarda geminin etrafındaki eskort görevi üstlenen muhripler veya fırkateynler hava savunma görevlerini yerine getirmekte.