Kısa süre önce hizmete giren dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, yarın İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. Ziyaret etmek birçok kişi TCG Anadolu nerede? Sorusunu merak etmekte ve araştırmakta. TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu halka açık mı, ziyarete açık mı? İşte TCG Anadolu ziyaret saatleri!

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle artık Türk donanmasının hizmetinde. TCG Anadolu'yu görmek ve ziyaret etmek isteyen vatandaşlar tarafından internet üzerinde TCG Anadolu nerede? Sorusu araştırılmakta. Peki, TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu halka açık mı, ziyarete açık mı? İşte TCG Anadolu ziyaret saatleri!

TCG ANADOLU NEREDE?

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. Sarayburnu Limanı'nda demirleyecek olan gemi aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında ziyaret edilebilecek.

TCG ANADOLU HANGİ SAATLER AÇIK?

17 Nisan saat 13.00-18.00

18 Nisan saat 10.00-18.00

19 Nisan saat 10.00-18.00

21 Nisan saat 10.00-18.00

22 Nisan saat 10.00-18.00

23 Nisan saat 10.00-18.00