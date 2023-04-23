TCG Anadolu İzmir'e mi gidecek? TCG Anadolu İzmir'e ne zaman gelecek?

TCG Anadolu İzmir'e mi gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisini Karadeniz'in ardından İzmir'e uğurlayacaklarını ifade etti. Peki, TCG Anadolu İzmir'e ne zaman gelecek? TCG Anadolu İzmir'e mi gidecek? merak ediliyordu. Ayrıntılar haberimizde...

TCG ANADOLU İZMİR'E GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. TCG Anadolu uçak gemisini Karadeniz'in ardından İzmir'e uğurlayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Son 1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla. Maket gemi diyen 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi. Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz" dedi.

"TCG ANADOLU'YU İZMİR'E UĞURLAYACAĞIZ"

TCG Anadolu üzerinden muhalefete yüklenen Erdoğan, "TCG Anadolu'yu bugün Karadeniz'e uğurladık. Daha sonra TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Son 1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla. Maket gemi diyen 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi.

"BU TABİ BUNLARI RAHATSIZ EDECEK"

Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, AKINCI'mızı, Kızılelma'yı yapıyoruz. Bu tabi bunları rahatsız edecek. İki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız" dedi.