- TCG Anadolu İstanbul Sarayburnu'nda yeniden ziyarete açıldı

İSTANBUL - Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, dün İstanbul Boğazı'ndan selamlama geçişi yaptıktan sonra Sarayburnu Limanı'na dönerek yeniden ziyarete açıldı. Ziyaretin ilk anlarından itibaren vatandaşlar gemiye ilgi gösterdi.

Dünyanın ilk insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, daha önce de Sarayburnu Limanı'na demirlenerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı. TCG Anadolu daha sonra İzmir'de vatandaşların ziyaretine açılmasının ardından yeniden İstanbul'a döndü. Sarayburnu'na demirleyen TCG Anadolu, bugün saat 14.00'ten itibaren vatandaşların ziyaretine açıldı.

"Bizim için son derece gurur verici"

Gemiyi görmek için Kocaeli'nden buraya geldiğini ifade eden Mücahit Küçükmotor, " Gemiyi görmek için ilk defa Gölcük'ten geliyorum. Geminin ilk ziyarete açıldığında vakit olmamıştı. Gemimizin olması gurur verici. Savunma sanayi ülkemizin en önemli gurur kaynağıdır. Bizim için son derece gurur verici. Yapanlardan, yaptıranlardan, çalışanlardan Allah razı olsun" dedi.

"Bu bir onur meselesidir"

Ailesi ile gemiyi görmeye gelen Emre Küçükmotor, " Ülkemiz açısından daha gurur verici. Savunma sanayisi açısından gurur verici olduğu için ziyarete geldik. Ben buradan tüm gençlere ve vatandaşlarımıza ziyaret etmeleri gerektiklerini söylüyorum. Bu bir onur meselesidir" şeklinde konuştu.

Sarayburnu Limanından vatandaşların ziyaretine açık olan TCG Anadolu, saat 10: 00 ile 18: 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.