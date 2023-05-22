TCG Anadolu gemisini 6 günde 40 bin 324 kişi ziyaret etti Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu 6 günde 40 bin 324 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu gemisini 6 günde 40 bin 324 kişi ziyaret etti

İSTANBUL - Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu 6 günde 40 bin 324 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, 17.05.2023 günü Sarayburnu Limanı'na demirlenerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam ediyor. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, bugüne kadar toplam günde 40 bin 324 kişi ziyaret etti. Bugün ise gemiyi 6 bin 203 kişi ziyaret etti.