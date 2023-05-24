TCG Anadolu Gemisine vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyorİSTANBUL 1 hafta önce Sarayburnu Limanına demirleyen dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin yerli ve milli en büyük askeri gemisi TCG Anadolu gemisine vatandaşların ziyareti devam ediyor.

TCG Anadolu Gemisine vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor

İSTANBUL 1 hafta önce Sarayburnu Limanına demirleyen dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin yerli ve milli en büyük askeri gemisi TCG Anadolu gemisine vatandaşların ziyareti devam ediyor. Sabah saat 10.00 itibariyle ziyarete açılan gemiyi ziyarete gelen vatandaşlar gemiye yoğun ilgi gösteriyor.

İlk defa 23 Nisan'da vatandaşların ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin yerli ve milli askeri gemisi bir hafta önce tekrar İstanbul Sarayburnu Limanına demirledi. Sabah 10'da vatandaşların ziyaretine açılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Kırklareli'nden geliyorum"

Şehir dışından gemiyi ziyarete gelen Şeref Marangoz, "Buraya gelip, gemiyi gördüğümüzde çok mutlu olduk. Allah, devletimize zeval vermesin. İlk defa geliyorum. Gemiyi gördüğüme çok mutluyum ve gururluyum. Kırklareli'nden geliyorum, sabah 5'te yola çıktım, buraya geldim" dedi.

"Türkiye'nin savaş gemisi olarak bize gurur yaşatıyor"

Savaş gemisinin gurur kaynağını olduğunu söyleyen Haydar Arslan, "Türkiye'nin savaş gemisi olarak bize gurur yaşatıyor. Bu gemi gelecek nesillerimize aktarılacak bir yapıttır. Bize bu gururu yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu gemi bizim için çok değerli"

Savaş gemisini ziyaret etmeye gelen Caner Arslan, "Daha önce buraya gelmiştik ama içine girememiştik. Bu gemiye girmek için sıra beklemiştik. Bu gemi bizim için çok değerli. Bu gemiye sadığız. Türk Milletimiz var olsun diyorum" ifadelerini kullandı. 1 haftada yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği gemiyi saat 18.00'a kadar vatandaşlar ziyaret edebilecek.