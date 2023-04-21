TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın ilk günü, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmeye gelen vatandaşlar Sarayburnu'nda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Anadolu gemisi ziyarete açılışının ardından vatandaşların ziyaretine açılmıştı. 3 gün boyunca 38 bin 234 vatandaşın ziyaret ettiği TGC Anadolu'yu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde görmeye gelen vatandaşlar Sarayburnu sahilinde kilometrelerce uzun kuyruklar oluşturdu.

2 buçuk saattir sırada olduğunu söyleyen vatandaş İlhan Çelik" TCG Anadolu ülkemiz için çok büyük bir kazanım. Savaşların artık kazanılması için güçlü ordular, güçlü donanmalar gerekiyor. Saat 15.00 gibi sıraya girdik da. 2 buçuk saattir bekliyoruz bir o kadar daha bekleriz. Çünkü bu güzelliği bu gücü çocuklarımızın da görmesi gerekiyor. Belki bunlardan ilham alarak onlarda ilerde ülkemizi geliştirecek silahları yapmak için heveslenecekle" dedi.

Uzun süredir sırada bekleyen bir diğer vatandaş " Nisa Nevin Yıldızsever ise, "18.00'da kapanacakmış ama hala bir ümitle bekliyoruz. İçeri daha girmedik ama fazlasıyla ümitliyiz çünkü çok büyük bir gemi. İçinde neler var merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.