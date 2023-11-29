Üye Girişi
Haberler

TCG Anadolu Gemisi Kocaeli'de Ziyarete Açıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin liman kentlerini ziyaret eden Türkiye'nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, bugün İzmit Körfezi'ne giriş yaptı. Yarın İzmit Körfezi'ne demirleyip, ziyarete açılacak olan TCG Anadolu, 6 Aralık'a kadar vatandaşları ağırlayacak.

CUMHURİYET'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, yarın Kocaeli'de ziyarete açılacak olan TCG Anadolu gemisi, bugün İzmit Körfezi'ne giriş yaptı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin liman kentlerini ziyaret eden Türkiye'nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, bugün İzmit Körfezi'ne giriş yaptı. Yarın İzmit Körfezi'ne demirleyip, ziyarete açılacak olan TCG Anadolu, 6 Aralık'a kadar vatandaşları ağırlayacak. TCG Anadolu, 30 Kasım'da 14.00- 18.00 saatleri arasında, 1-6 Aralık'ta ise 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm

Cumhuriyet Kocaeli Türkiye Aralık Kutlamalar Turizm Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title