TCDD İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU KOŞULLARI: TCDD 114 işçi alıyor! TCDD 114 işçi başvuru şartları neler, son tarih ne zaman?

TCDD 114 işçi alımını duyurdu. "TCDD 114 işçi başvuru şartları neler, son tarih ne zaman?" Merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, ve 15 makine teknisyeni olmak üzere toplamda 114 işçi alımı yapacak. Peki, TCDD işçi alımı 2023 başvuru koşulları ve şartları neler? İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni olmak üzere 114 işçi alımı gerçekleştirecek. 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunurken, makine bakımcısı ve makine teknisyeni için KPSS şartı aranmıyor. Peki, TCDD işçi alımı 2023 başvuru koşulları ve şartları neler, son tarih ne zaman? İşte detaylar…

TCDD İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personel alımı yapacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacak.

BAKIMCI VE MAKİNE TEKNİSYENİ İÇİN KPSS ŞARTI YOK

Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunuyor. 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak. İş gücü taleplerine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) 30 Ekim-3 Kasım döneminde yayımlanacak.

TCDD 114 İŞÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, SON TARİH NE ZAMAN?

Aranan şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) "Duyurular" bölümünde yer alacak. Alımı yapılacak işçiler Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek.