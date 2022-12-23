Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından resmi gazetede yaylanan ilana göre TCDD 100 İşçi alımı yapacağı açıklanmıştı. İlana başvurmak isteyen adaylar TCDD 100 işçi alım başvuru şartları ve tarihleri ne zaman? TCDD 100 işçi başvurusu nasıl yapılır? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, TCDD 100 daimi işçi alımı ne zaman, şartları ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Resmi Gazetedeyayınlanan ilana göreTCDD bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı unvanlarda kadrolu 100 işçi alınacak. Peki, TCDD 100 daimi işçi alımı ne zaman, şartları ne? TCDD 100 işçi başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

TCDD İŞÇİ PERSONEL ALIM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 26 – 30 Aralık 2022 tarihler arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden online olarak hizmet noktalarına giderek şahsen ve Alo 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

TCDD İHANGİ KADROLARA İŞÇİ ALACAK?

6 Tesviyeci, 11 Makine Montaj İşçisi, 19 Alıştırıcı-Montör, 39 Nezaretçi ve Ustabaşı, 2 Kaynakçı, 14 Elektrikçi, 5 Tren Teşkil İşçisi ve 4 Vinç Operatörü alınacaktır

TCDD BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

KPSS puanı ile yapılacak memur alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. ve akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.

ADAYLARDAN İSTENİCEK BELGELER NELER?

1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi),

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli),

6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı),

7- Başvuru Formu.