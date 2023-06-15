Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TCMB'de döviz kurları ne durumda? TC merkez bankası kur kaç? TC merkez bankası kur 2023! TC merkez bankası kur bugün kaç? TC merkez bankası kur korumalı döviz kuru kaçtan?

Döviz yatırımcıları sık sık araştırıyor TCMB'de döviz kurları ne durumda? TC merkez bankası kur kaç? TC merkez bankası kur 2023! TC merkez bankası kur bugün kaç? TC merkez bankası kur korumalı döviz kuru kaçtan? İşte cevaplar…

TC MERKEZ BANKASI KUR KAÇ 2023?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarını her gün güncelliyor. Her gün saat 15:30 günlük kurları açıklayan TCMB'nin bugün 15 Haziran 2023 kurları henüz güncel değil. Güncellendiğinde haberimize eklenecektir.

İşte dünün kurları: