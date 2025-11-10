Haberler

TC kimlik numarasına göre TOKİ başvuru tarihleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak?

Güncelleme:
Türkiye'de TOKİ başvuruları için yeni bir duyuru yapıldı. 2025 yılında yapılacak TOKİ başvuruları için TC Kimlik Numarası (TCKN) son rakamları 0,2,4,6,8 olan vatandaşların başvuru tarihleri belirlendi. Peki, TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak? TC kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu tarihleri 2025! Detaylar...

Türkiye'nin tarihindeki en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi", 2025 yılında milyonlarca vatandaş için ev sahibi olma fırsatını sunuyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen bu proje kapsamında, başvurular TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacak ve başvuru süreci hem e-Devlet üzerinden hem de banka şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Peki, TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar ne zaman TOKİ başvurusu yapacak? TC kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu tarihlerinin detayları haberimizde...

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025

2025 yılı, Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden başvuruları kabul edecek. Bu yılki başvuru süreci, önceki kampanyalardan farklı olarak, TC kimlik numarasının son rakamına göre düzenlenmiş bir sistemle gerçekleştirilecek. Böylece yoğunluğun önlenmesi ve başvuruların daha düzenli alınması hedefleniyor.

TOKİ'nin resmi açıklamasına göre, e-Devlet üzerinden başvuruların ilk 5 günü, kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde alınacak. Banka şubelerinden yapılan başvurularda ise TCKN sınırlaması uygulanmayacak.

Başvuruların tamamı 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek, ancak öncelikli dönem 15 Kasım 2025'te tamamlanacak. Bu süreç, dar gelirli vatandaşların sosyal konutlardan yararlanabilmesi için kritik öneme sahip.

TCKN SON RAKAMI 0,2,4,6,8 OLANLAR NE ZAMAN TOKİ BAŞVURUSU YAPACAK?

TOKİ 2025 kampanyasında, TC kimlik numarasının son rakamı başvuru tarihlerini belirliyor. İşte detaylar:

TCKN SON RAKAMI '0' OLANLAR → 10 Kasım 2025

TCKN SON RAKAMI '2' OLANLAR → 11 Kasım 2025

TCKN SON RAKAMI '4' OLANLAR → 12 Kasım 2025

TCKN SON RAKAMI '6' OLANLAR → 13 Kasım 2025

TCKN SON RAKAMI '8' OLANLAR → 14 Kasım 2025

15 Kasım 2025 itibarıyla TCKN sınırlaması kalkacak ve başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak. Bu uygulama, yoğun başvuruların önüne geçmek ve e-Devlet altyapısının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulanıyor.

