Tbmm yemek fiyat listesi ile meclis yemek fiyatları merak ediliyor. Türkiye'de dolar kurundaki dalgalanmanın ardından enflasyon verileri de ciddi seviyelere ulaştı. Enflasyonun en fazla hissedildiği alan ise gıda oldu. Özellikle ayçiçek yağı ve sebze fiyatlarına büyük bir zam yapıldı. Durum TBMM lokantasında ne seviyede etkilendi merak edildi. Faturalara ve gıda fiyatlarına arka arkaya gelen zamların yankıları sürerken TBMM'de vekillere hizmet veren lokantadaki yeme içme fiyatları merak konusu oldu. Peki, TBMM yemek fiyat listesi 2022: Meclis yemek fiyatları ne kadar? İşte TBMM yemek fiyatları nasıl? Mecliste yemek fiyatları haberimizde...

TBMM YEMEK FİYAT LİSTESİ!

Tartışmalar devam ederken Meclis lokantasının fiyat listesi de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde Adana kebap 18 TL'den, büyük ayran ise 2,5 TL'den satışa çıkarıldı. 2 porsiyon ciğer şiş ızgaranın 46 TL olduğu Meclis lokantasında 12 bardak çayın toplamda 18 TL'den satılması da dikkat çekti.

TATLILAR DA UCUZ

Meclis lokantasında yemeklerin yanı sıra tatlılarda da ciddi bir ucuzluk olduğu görüldü. Dışarıda kasesi en az 15-20 TL'den satışa sunulan fırın sütlacın tanesine 4 TL fiyat biçildi. Kutu içeceklerin de yarı fiyatına satıldığı Meclis lokantasında, dışarıda hayli pahalı olduğu bilinen kuzu şişe de 22 TL fiyat biçildi.

TOPLAM HESAP DİKKAT ÇEKTİ

Meclis lokantasında kesildiği belirtilen fişteki toplam fiyat da çekti. Buna göre yemek masasını donatan bir milletvekili, tüm bu masraflar için 255 TL ödemiş oldu.

İşte Meclis lokantasında kesilen fiş:

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