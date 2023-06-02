TBMM TV canlı izle! 2023 milletvekili yemin töreni canlı izle
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi resmen başladı. TBMM TV canlı izle! 2023 milletvekili yemin töreni canlı izle
TBMM'de yeni dönem başladı. 28. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin ediyor. Peki, TBMM TV canlı izle!
TBMM TV CANLI NASIL İZLENİR?
MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 28'inci dönemin ilk birleşimini en yaşlı üye sıfatıyla Geçici Meclis Başkanı olarak yönetiyor.
Meclis'te ilk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, MHP Osmaniye Milletvekili Bahçeli oldu. Bahçeli, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.