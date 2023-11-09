Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi ile ilgili kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CHP lideri Özgür Özel'in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yaptığı çağrının ardından Danışma Kurulu'nun konuyu görüşme üzere bugün olağanüstü toplanacağı açıklandı. Peki, TBMM olağanüstü toplanma saat kaçta? TBMM ne zaman olağanüstü toplanacak?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması Türkiye'nin gündemine oturdu. Bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda görüşen CHP lideri Özgür Özel, danışma kurulunun konuyla ilgili olarak olağanüstü toplanmasını talep etmişti. Peki, TBMM olağanüstü toplanma saat kaçta? TBMM ne zaman olağanüstü toplanacak?

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA SAAT KAÇTA?

Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası Meclis hareketlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Meclis Danışma Kurulu'nun toplanacağı saat belirlendi. Kurtulmuş başkanlığında toplanacak danışma kurulu saat 17.00'de bir araya gelecek.

Danışma Kurulu toplantısına tüm siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması beklenirken Yargıtay'ın kararına ilişkin nasıl bir tutum alınacağı bu toplantıda netleşecek.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetmişti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na göndermişti.