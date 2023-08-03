TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR! TBMM neden ve ne zaman toplanıyor, olağanüstü toplantıya kim çağırır? TBMM olağanüstü toplantı Resmi Gazete!

CHP'nin Akbelen'de yaşananları görüşülmesi için Meclis Başkanlığı'na dilekçe sunmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Olağanüstü gerçekleşecek olan bu görüşmenin detayları ve TBMM neden toplanıyor, olağanüstü toplantıya kim çağırır? Gündem oldu. Peki, TBMM olağanüstü toplanıyor mu? İşte detaylar…

Muhalefetin Akbelen'de yaşananlara ilişkin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş çağrıda bulundu. TBMM neden toplanıyor, olağanüstü toplantıya kim çağırır? TBMM olağanüstü toplanıyor mu? Soruları ise gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar…

TBMM NEDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR?

Muhalefetin Akbelen'de yaşananlara ilişkin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nun 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ile Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilen DEVA, DP, SAADET ve Gelecek Partisi milletvekilleri, Akbelen'deki ağaç kesimini gündeme almak üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM NE ZAMAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR?

Başkan Numan Kurtulmuş TBMM Genel Kurulu'nu, 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı. Toplantının muhalefet partilerinden gelen öneri üzerine yapılacağı biliniyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından gün içinde yapılan açıklamada, "Akbelen'de yaşananları görüşmek üzere TBMM'yi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Olağanüstü toplantı dilekçemizi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" denilmişti. Çalışmalarına yaz arası veren Meclis, CHP'nin çağrısı üzerin 25 Temmuz Salı günü de ekonomide yaşanan gelişmeler ve son zamları görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştı.