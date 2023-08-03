Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanıyor. Peki, TBMM ne zaman toplanacak? Olağanüstü toplantı ne zaman?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu. Peki, Olağanüstü toplantı ne zaman? TBMM ne zaman toplanacak?

TBMM NE ZAMAN TOPLANACAK?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından gün içinde yapılan açıklamada, "Akbelen'de yaşananları görüşmek üzere TBMM'yi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Olağanüstü toplantı dilekçemizi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" denilmişti.