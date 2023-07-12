TBMM 28. Dönem Meclis hangi tarihte, ne zaman kapanacak? Araştırmaları devam ediyor. Resmi Gazete'de yer almakta olan bilgilere göre TBMM'nin ne zaman tatile gireceği araştırılmakta.

2023 genel seçimlerinin ardından TBMM ne zaman tatile girecek? Sorusu gündemdeki yerini aldı ve birçok vatandaş tarafından TBMM 28. Dönem Meclis hangi tarihte, ne zaman kapanacak? Araştırmaları devam ediliyor. Resmi Gazete'de yer almakta olan bilgilere göre TBMM'nin ne zaman tatile gireceği araştırılmakta. Peki, TBMM ne zaman tatile girecek? TBMM 28. Dönem Meclis hangi tarihte, ne zaman kapanacak?

TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Normal şartlar altında 1 Temmuz'da tatile girmesi planlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Resmi Gazete'de yer almakta olan karar ile birlikte çalışmalarına devem edeceği kararı alınmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.

2023 YILI EK BÜTÇESİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2021 yılında yüzde 11,4 oranındaki gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi ile G20 içinde en hızlı büyüyen ekonomimiz, 2022 yılını etkisi altına alan savaşın tüm olumsuzluklarına rağmen yüzde 5,6 oranında büyümeyi başarmıştır.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin sunumunu yaptı.