Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yaşanan yıkım ve milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle TBMM'deki çalışmalara ara verilmişti. Peki, TBMM ne zaman açılacak? EYT meclise ne zaman gelecek? Meclis ne zaman toplanıyor, EYT görüşmesi ne zaman?

TBMM ne zaman açılacak? Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yaşanan yıkım ve milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle TBMM'deki çalışmalara ara verilmişti. Peki, TBMM ne zaman açılacak? EYT meclise ne zaman gelecek? Meclis ne zaman toplanıyor, EYT görüşmesi ne zaman? Detaylar...

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM, deprem nedeniyle 3 hafta ara verilen çalışmalarına yarın başlayacak. Genel Kurul'da ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi yasalaştırılacak. Ayrıca 5 siyasi partinin mutabakatıyla Deprem Araştırma Komisyonu kurulacak.

EYT YASALAŞTIRILACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi, asrın felaketi nedeniyle ara verdiği çalışmalarına bu hafta devam edecek. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

DEPRM ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK

Meclis'te Deprem Araştırma Komisyonu da kurulacak. 5 siyasi partinin konuyla ilgili önergelerinin birleştirilerek Genel Kurul'da ele alınacak. Komisyon bölgede incelemelerde bulunacak ve uzmanlardan bilgi alacak. Depremlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik kapsamlı rapor hazırlanacak. Meclis Genel Kurulunda Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin genel görüşme yapılması da bekleniyor.

FEZLEKELER DE GÖRÜŞÜLECEK

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Meclis'te fezleke süreci de işleyecek. CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin olarak Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak. İki vekil komisyonda sözlü savunmada bulunabilecek.