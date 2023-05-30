Seçimlerin ardından TBMM ne zaman açılacak merak konusu oldu. Meclisin açılış tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, TBMM ne zaman açılacak? 2023 TBMM ne zaman açılıyor? İşte detaylar...

TBMM'de 2 Haziran Cuma günü milletvekillerinin yemin töreni yapılacak. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından TBMM ne zaman açılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Meclisin açılış tarihi merak konusu oldu. Peki, TBMM ne zaman açılacak? 2023 Meclis ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN YEMİN EDECEK?

TBMM'de 2 Haziran Cuma günü milletvekillerinin yemin töreni yapılacak. Cumhurbaşkanı yemini ise takvime göre 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların yemini ile kabinede devir teslim töreni de 4 Haziran'da olacak.

4 HAZİRAN'DA BAKANLAR İÇİN DEVİR-TESLİM TÖRENİ

4 Haziran Pazar; atanan cumhurbaşkanı yardımcısı/yardımcıları ve bakanlar, TBMM genel kurulunda yemin eder. Aynı gün önceki cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar ile yenileri arasında devir-teslim töreni yapılır. Yine aynı gün milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir-teslime kadar ant içmemiş bakanlar devir-teslimden sonra TBMM Genel Kurulunda ant içerek yasama görevine başlarlar."