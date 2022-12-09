TBMM Meclis TV nasıl canlı izlenir? Bütçe görüşmeleri canlı izleme linki! Meclis TV canlı izleme linki! TBMM Bütçe görüşmesi canlı izle!

Ülkenin gündeminde yer alan bütçe görüşmeleri vatandaş tarafından merak ediliyor. Merakla beklenen bütçe görüşmesinin sonucunun yanında vatandaşlar TBMM'de gerçekleşecek olan bütçe görüşmelerini canlı izlemek istiyor. Arama motorlarında TBMM MECLİS TV nasıl canlı izlenir? Bütçe görüşmeleri canlı izleme linki! Meclis TV canlı izleme linki! TBMM Bütçe görüşmesi canlı izle! araması yapılıyor. İşte detaylar...

TBMM'de gerçekleşecek olan bütçe görüşmeleri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bütçe görüşmesi canlı olarak takip edilmek istenirken arama motorlarında TBMM MECLİS TV nasıl canlı izlenir? Bütçe görüşmeleri canlı izleme linki! Meclis TV canlı izleme linki! TBMM Bütçe görüşmesi canlı izle! araması da yapılıyor. İşte TBMM bütçe görüşmesi canlı yayını!

TBMM MECLİS TV NASIL İZLENİR?

TBMM Genel Kurulu toplantıları Salı günleri 15:00-21:00, Çarşamba ve Perşembe 14:00-21:00 saatleri arasında TRT-3 kanalından ve internet üzerinden; bunun dışındaki gün ve saatlerde çalışma yapılması durumunda ise sadece internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.