TBMM Meclis ne zaman tatile giriyor ve Meclis ne zaman kapanır soruları gündeme geliyor. Ak Parti, Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önerdi. Ardından, TBMM Meclis ne zaman tatile giriyor ve Meclis ne zaman kapanır soruları merak ediliyor. Peki, TBMM Meclis ne zaman tatile giriyor? Meclis ne zaman kapanır?

TBMM Meclis ne zaman tatile giriyor ve Meclis ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Ak Parti, Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önerdi. Ak Parti'nin önerisi, MHP'li milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. TBMM Meclis ne zaman tatile giriyor? Meclis ne zaman kapanır? sorularına yanıt aranıyor. TBMM Meclis ne zaman tatile giriyor? Meclis ne zaman kapanır? Detaylar haberimizdedir…

TBMM MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

EYT'liler çıkacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, Meclis'te alınan karar milyonları hayal kırıklığına uğrattı. AK Partili vekillerin önerisiyle Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olması kararlaştırıldı. Düzenlemenin 2023'e sarkması bekleniyor.

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE OLDU?"

Duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu grup önerisinin Türkçesi ne biliyor musunuz? Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Grup önerisi diyor ki 'Anayasa'ya açık aykırı, Anayasa'ya karşı suç işleme torbasını bu hafta hallediyoruz, gelecek hafta çalışmıyoruz'. Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Bir bakan öyle konuşuyordu. Söz verdiniz, '2022 bitmeden Meclis'ten geçecek' diye." dedi.

"ÇOK YAKINDA ÇÖZECEĞİZ"

Özel'e yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise "Sayın Özel, grup önerimizde olmayan hususlar olduğunu belirterek, bazı konular gündeme getirilmeden Meclis'in çalışmalarına ara vereceği şeklinde bir yorum yaptı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bir kere emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızın çalışması son aşamaya geldi ve kanun teklifine dönüşmek üzere. İnşallah burada hep beraber emeklilikte yaşa takılanlar problemini, AK Parti'nin devraldığı bir problem o da kronik sorunu da çok yakın zamanda çözeceğiz. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor ve burada alım gücünü koruyacak bir ücretin belirleneceğine inanıyoruz; bunu başlangıçta da söylemiştik. Sözleşmelilere kadro gündemimizde, yakın zamanda o da Meclis'in gündemine gelecek. Kamu Denetçiliği raporunun görüşmelerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.