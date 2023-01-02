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TBMM Meclis ne zaman açılacak? Meclis ne zaman açılıyor? Meclis tatili ne zaman bitecek?

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TBMM Meclis ne zaman açılacak? Meclis ne zaman açılıyor? Meclis tatili ne zaman bitecek?

Ak Parti, Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önermesinin ardından Meclis tatile girdi. Vatandaşlar ise TBMM Meclis ne zaman açılacak? Meclis ne zaman açılıyor? Meclis tatili ne zaman bitecek? sorularına yanıt aradı.

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TBMM'nin tatile girmesi önermesinin ardından kabul edildi ve Meclis tatile girdi. Vatandaşlar ise TBMM Meclis ne zaman açılacak? Meclis ne zaman açılıyor? Meclis tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar..

TBMM MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis 3 Ocak günü yasama faaliyetlerine devam edecek. Meclis'te görüşmeler yarın başlıyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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