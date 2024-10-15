TBMM işçi alımı ne zaman, şartları ne? 2024 TBMM Kurası ne zaman? BAŞVURU linki var mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 275 (ikiyüzyetmişbeş) sürekli işçi alınacak. Peki, TBMM işçi alımı ne zaman, şartları ne? 2024 TBMM Kurası ne zaman? BAŞVURU linki var mı?

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?

* Kebapçı

* Dönerci

* Pideci

* Cankurtaran

* Ciltçi

* Bakıcı Anne

* Çilingir

* Marangoz

* Kaynakçı

* Çamaşırhane İşçisi

* Araç Yıkama İşçisi

* Şoför

* Garson

* Bulaşıkçı

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 23:59'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresi olan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ aracılığıyla yapabilecek.

KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Kura çekimi, noter huzurunda 18 Aralık 2024 tarihinde saat 10:00'da TBMM'de gerçekleştirilecek. Kura çekiminin canlı olarak izlenebileceği internet linki ise TBMM Duyurular bölümünden yayımlanacak.

BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak: 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla.

• Yaş şartı : Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

• Kamu haklarından mahrum olmamak.

• Suç kaydı: Belirli suçlardan mahkûm olmamak.

• Askerlik durumu: Erkek adayların askerlikle ilişiği olmamak; muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

• Sağlık durumu: Görevini yapmasına engel olabilecek sürekli vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

• Emeklilik durumu: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).

• Çalışma durumu: Kamu kurumlarında görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

• Güvenlik soruşturması: Olumlu sonuç almak.

• Özel şartlar: İlanın ekindeki TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosu'ndaki özel şartları taşımak.

• Eğitim şartı: İlgili alan veya bölümden mezun olmak.

TBMM İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ

Kura çekimi noter huzurunda 18.12.2024 tarihinde saat 10:00'da TBMM'de gerçekleştirilecektir. Kura çekiminin canlı izleneceği internet adresinin linki https://www.tbmm.gov.tr "Duyurular" bölümünden yayımlanacak.