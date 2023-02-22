TBMM Genel Kurul toplantısında yeni bir deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin siyasi partilerin vereceği önergeler ele alınacak. TBMM Genel Kurulu'nun ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Peki, TBMM Genel Kurulu ne zaman toplanacak? TBMM Genel Kurul Toplantısı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bir sonraki genel kurulda yeni bir deprem araştırma komisyonu kurulması ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa teklifi ele alınacak. TBMM Genel Kurul toplantısının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki, TBMM Genel Kurulu ne zaman toplanacak? TBMM Genel Kurul Toplantısı hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

TBMM GENEL KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

TBMM Genel Kurulu, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde de yasama faaliyetlerini görüşmeyecek. Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere 28 Şubat salı günü toplanacak.

TBMM GENEL KURUL TOPLANTISI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, "Bütün milletvekili arkadaşlarımız hem Maraş ve Elbistan'da oluşan iki büyük deprem, sonrasında dün yine Hatay'da oluşan iki deprem, artçılardan dolayı vatandaşlarımızla bir arada olmak, orada depremzedelere yardımcı olmak için bölgede olduklarından, bir mutabakat çerçevesinde Divan teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz" açıklamasında bulundu.